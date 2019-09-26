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27 вересня • оновлено в 19:10
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"Чемпіон усієї України": американський чемпіон згадав, як побив Усика

8.6т Читати матеріал російською

Американський чемпіон напівсередньої ваги Шон Портер напередодні об'єднавчого поєдинку проти співвітчизника Ерола Спенса згадав про зустріч з українцем Олександром Усиком.

За словами володаря поясу Всесвітньої боксерської ради, з нашим співвітчизником він перетинався, коли той виступав у категорії до 75 кілограм.

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Шон Портер

Шон Портер

WBN

"Не секрет, що я бився з хлопцями, які більші за Спенса. Вони були не просто більше, а набагато більше. Я говорю про хлопців на зразок Деніела Джейкобса, який зараз боксує у другій середній вазі. Я виступав проти Олександра Усика, абсолютного чемпіона всіэъ України, зараз він у суперважкій вазі. Ми зустрічалися одного разу у середній вазі. Коли нам було близько 20 років, і я побив його", – цитує Портера WBN.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик розповів, що міг завершити кар'єру через травму, отриману під час підготовки до дебюту в супертяжах.

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Особа
Олександр Усик
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руденко евгений
руденко евгений
что мешает сделать это ещё раз?
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