"Чемпіон усієї України": американський чемпіон згадав, як побив Усика

Американський чемпіон напівсередньої ваги Шон Портер напередодні об'єднавчого поєдинку проти співвітчизника Ерола Спенса згадав про зустріч з українцем Олександром Усиком.

За словами володаря поясу Всесвітньої боксерської ради, з нашим співвітчизником він перетинався, коли той виступав у категорії до 75 кілограм.

Шон Портер WBN

"Не секрет, що я бився з хлопцями, які більші за Спенса. Вони були не просто більше, а набагато більше. Я говорю про хлопців на зразок Деніела Джейкобса, який зараз боксує у другій середній вазі. Я виступав проти Олександра Усика, абсолютного чемпіона всіэъ України, зараз він у суперважкій вазі. Ми зустрічалися одного разу у середній вазі. Коли нам було близько 20 років, і я побив його", – цитує Портера WBN.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик розповів, що міг завершити кар'єру через травму, отриману під час підготовки до дебюту в супертяжах.

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