Чемпіон світу здійснив курйозний вчинок перед титульним боєм

Володар титулу Всесвітньої боксерської ради (WBC) в напівсередній вазі Шон Портер пішов на відчайдушний крок перед титульним поєдинком. Американець не вклався в ліміт під час контрольного зважування і обстриг собі волосся.

Після першої спроби вкластися у вагу Портеру дали дві години сгонку маси. Потім американський чемпіон повернувся на зважування абсолютно голим, однак це не допомогло: боксер перевищував ліміт на 800 грам. В результаті Портеру довелося постригтися і тільки після цього спортсмен таки вклався у вагу.

У ніч на 10 березня американський чемпіон буде битися з кубинцем Йорденісом Угасом, який претендує на його титул.

Як повідомляв OBOZREVATEL, абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик потрапив в курйозну ситуацію під час зустрічі з уболівальниками. Один з фанатів дав йому на підпис свій паспорт.

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