Чемпіон світу з Росії захотів бою з Усиком. Відео

Російський чемпіон світу в напівважкій вазі за версіями Всесвітньої боксерської ради (WBC) і Міжнародної боксерської федерації (IBF) Артур Бетербієв заявив, що хоче зустрітися на рингу з українцем Олександром Усиком.

У себе в Instagram-сторіз Бетербієв зізнався, що думка про поєдинки прийшла йому під час ранкового тренування.

"Бігав, нудно було, вирішив подивитися наш бій з Усиком на Олімпіаді. Мені цікаво було б з ним побоксувати у важкій вазі. Як ви думаєте, чи варто мені це зробити?" – сказав спортсмен.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в жовтні минулого року Бетербієв здобув перемогу над українцем Олександром Гвоздиком, нокаутувавши суперника в десятому раунді, і завоював титули чемпіона світу за версіями WBC і IBF. На рахунку росіянина 15 перемог в 15 поєдинках.

Бетербієв неодноразово зустрічався з Усиком на турнірах в аматорському боксі. У чвертьфіналі Олімпійських ігор в Лондоні Бетербієв поступився Усику за очками.

Відзначимо, що це не перше прохання росіянина про зустріч з Усиком. У квітні Бетербієв закликав дати йому побоксувати з Олександром в професіоналах.