Японець Косей Танака (14-0, 8 КО), який раніше ставав чемпіоном світу в мінімальнiй і першiй найлегшій вагових категоріях, захистив титул в найлегшій вазі за версією WBO.

На вечорі боксу у себе на батьківщині 24-річний Танака нокаутував китайського претендента Уланя Туолехацзи (13-3-1, 6 КО).

Зустріч завершилася в третьому раунді після серії найпотужніших ударів японського боксера. Ключовим став аперкот, який вдало пройшов у чемпіона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 грудня американський боксер Джервонта Девіс (23-0, 22 КО) здобув дострокову перемогу над досвідченим кубинцем Юріоркісом Гамбоа (30-3, 18 KO) в бою за титул "звичайного" чемпіона WBA в легкій вазі.

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