Головна Новини
1 січня • оновлено в 14:39
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

Чемпіон світу з боксу жорстоким нокаутом захистив титул

2.7т
Читати матеріал російською

Японець Косей Танака (14-0, 8 КО), який раніше ставав чемпіоном світу в мінімальнiй і першiй найлегшій вагових категоріях, захистив титул в найлегшій вазі за версією WBO.

На вечорі боксу у себе на батьківщині 24-річний Танака нокаутував китайського претендента Уланя Туолехацзи (13-3-1, 6 КО).

Зустріч завершилася в третьому раунді після серії найпотужніших ударів японського боксера. Ключовим став аперкот, який вдало пройшов у чемпіона.

Новини
Боксер, який чотири роки не виходив на ринг, виграв чемпіонський бій нокаутом в першому раунді

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 грудня американський боксер Джервонта Девіс (23-0, 22 КО) здобув дострокову перемогу над досвідченим кубинцем Юріоркісом Гамбоа (30-3, 18 KO) в бою за титул "звичайного" чемпіона WBA в легкій вазі.

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!

Автор
Максим Богданов
Місце
Японія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги