Чемпіон світу з боксу заарештований після публікації скандального відео

Чемпіон світу за версією WBA в легкій вазі Джервонта Девіс (23-0, 22 КО) звинувачується у домашньому насильстві після появи в мережі відео, на якому він агресивно напав свою колишню дівчину.
Як повідомляє агентство BleacherReport, на відеозапису, знятому на мобільний телефон, видно, як під час благодійного баскетбольного матчу в Маямі американський боксер напав на жінку, яка сиділа біля майданчика, і грубо вивів її із зали.
Джервонта Девіс
Fightnews.info
Варто відзначити, що Девіс добровільно здався поліцейським, прийшовши до відділку у місті Корал-Гейблс, штат Флорида.
Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменитий російський боксер Сергій Ковальов може опинитися у в'язниці через побиття американської жінки, яка подала на нього повторний позов через порушення домовленостей про компенсаційні виплати.
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