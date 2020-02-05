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7 лютого • оновлено в 09:34
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Чемпіон світу з боксу заарештований після публікації скандального відео

3.9т
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Чемпіон світу за версією WBA в легкій вазі Джервонта Девіс (23-0, 22 КО) звинувачується у домашньому насильстві після появи в мережі відео, на якому він агресивно напав свою колишню дівчину.

Як повідомляє агентство BleacherReport, на відеозапису, знятому на мобільний телефон, видно, як під час благодійного баскетбольного матчу в Маямі американський боксер напав на жінку, яка сиділа біля майданчика, і грубо вивів її із зали.

Джервонта Девіс

Джервонта Девіс

Fightnews.info

Варто відзначити, що Девіс добровільно здався поліцейським, прийшовши до відділку у місті Корал-Гейблс, штат Флорида.

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Тема
WBA
Особа
Джервонта Девiс
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