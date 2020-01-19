Чемпіон світу з боксу сенсаційно програв нокаутом всі титули

Чемпіон світу IBF і IBO, а також "суперчемпіон" світу WBA в першій середній вазі Джуліан Вільямс (27-2-1, 16 KO) зазнав сенсаційної поразки від домініканця Джейсона Росаріо (20-1-1, 14 KO).

Росаріо (білі труси) - Вільямсон

Поєдинок в Liacouras Center, Філадельфія (США), завершився технічним нокаутом в п'ятому раунді. Уже в дебюті зустрічі чемпіон отримав розсічення. 24-річний Россаріо став нарощувати тиск, раз по раз доносячи важкі удари до голови суперника.

Росаріо (білі труси) - Вільямсон

Росаріо (білі труси) - Вільямсон

У п'ятій трихвилинці Росаріо вдався потужний аперкот, після якого рефері втрутився і зупинив бій.

The super welterweight division continues to amaze us as Jeison Rosario stuns Julian Williams with a 5th round stoppage to claim the WBA and IBF titles💥🥊



Is there a division more open than this? pic.twitter.com/RcEVHRgOJC - BoxmanSteve (@SteveBoxman) January 19, 2020

Julian Williams stopped by Rosario



2020 upsets begin pic.twitter.com/KCkI13JWXc - 1st Team All Common Sense (@MrRoscoes) January 19, 2020

Faint jab ... faint jab ... faint jab .... massive right uppercut and clean up left hook. That's beautiful work from Rosario. Had J-Rock looking up at Jesus pic.twitter.com/L0Agt4Cdup - Robert Littal (@BSO) January 19, 2020

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