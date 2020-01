Чемпіон світу з боксу сенсаційно програв нокаутом всі титули

Чемпіон світу IBF і IBO, а також "суперчемпіон" світу WBA в першій середній вазі Джуліан Вільямс (27-2-1, 16 KO) зазнав сенсаційної поразки від домініканця Джейсона Росаріо (20-1-1, 14 KO).

Поєдинок в Liacouras Center, Філадельфія (США), завершився технічним нокаутом в п'ятому раунді. Уже в дебюті зустрічі чемпіон отримав розсічення. 24-річний Россаріо став нарощувати тиск, раз по раз доносячи важкі удари до голови суперника.

У п'ятій трихвилинці Росаріо вдався потужний аперкот, після якого рефері втрутився і зупинив бій.

The super welterweight division continues to amaze us as Jeison Rosario stuns Julian Williams with a 5th round stoppage to claim the WBA and IBF titles💥🥊



