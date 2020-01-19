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19 січня • оновлено в 13:54
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Чемпіон світу з боксу сенсаційно програв нокаутом всі титули

5.3т
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Чемпіон світу IBF і IBO, а також "суперчемпіон" світу WBA в першій середній вазі Джуліан Вільямс (27-2-1, 16 KO) зазнав сенсаційної поразки від домініканця Джейсона Росаріо (20-1-1, 14 KO).

Росаріо (білі труси) - Вільямсон

Росаріо (білі труси) - Вільямсон

Поєдинок в Liacouras Center, Філадельфія (США), завершився технічним нокаутом в п'ятому раунді. Уже в дебюті зустрічі чемпіон отримав розсічення. 24-річний Россаріо став нарощувати тиск, раз по раз доносячи важкі удари до голови суперника.

Росаріо (білі труси) - Вільямсон

Росаріо (білі труси) - Вільямсон

Росаріо (білі труси) - Вільямсон

Росаріо (білі труси) - Вільямсон

У п'ятій трихвилинці Росаріо вдався потужний аперкот, після якого рефері втрутився і зупинив бій.

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Автор
Максим Богданов
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