Чемпіон світу втратив самовладання через суперника Усика

Чемпіон світу WBC в суперважкій вазі Деоней Уайлдер наїхав на колишнього боксера Тоні Белью. Раніше крайній суперник українця Олександра Усика назвав американця найгіршим чемпіоном-супертяжем в історії.

"Битися йому сц*котно, але язиком чесати він здатний! Він завжди боявся зі мною битися. І зараз боїться. А я готовий. Можу навіть скинути вагу, якщо це знадобиться, щоб наша очна сутичка відбулася. Що, клоуне, готовий спробувати на собі, чого варті удари Деонтея Уайлдера?" - цитує чемпіона WBC VRinge.

Тоні Белью BoxingScene

Слова Белью зачепили американця за живе і він готовий битися з британським боксером в будь-якій вазі.

"Чувак, це вже особисте. Я з принципу готовий надерти йому дупу. Просто тому, що він доп***івся. Якщо він хоче... Якщо він реально готовий на це підписатися, просто дайте мені знати. Хочеш, піднімайся до мене у вазі. Хочеш, я скину вагу. Як тобі буде зручно", - заявив Уайлдер.

Деонтей Уайлдер BoxingScene

Як повідомляв OBOZREVATEL, в останньому поєдинку Тоні Белью нокаутом програв абсолютному чемпіонові світу в крузерветі Олександру Усику. Після поєдинку в листопаді 2018 британський боксер прийняв рішення завершити кар'єру.

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