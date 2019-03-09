МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на 50 000 грн на послуги медичного центру Олега Колібаби Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини боксу

Чемпіон світу втратив самовладання через суперника Усика

55.5тЧитати матеріал російською

Чемпіон світу WBC в суперважкій вазі Деоней Уайлдер наїхав на колишнього боксера Тоні Белью. Раніше крайній суперник українця Олександра Усика назвав американця найгіршим чемпіоном-супертяжем в історії.

"Битися йому сц*котно, але язиком чесати він здатний! Він завжди боявся зі мною битися. І зараз боїться. А я готовий. Можу навіть скинути вагу, якщо це знадобиться, щоб наша очна сутичка відбулася. Що, клоуне, готовий спробувати на собі, чого варті удари Деонтея Уайлдера?" - цитує чемпіона WBC VRinge.

Тоні Белью

Тоні Белью

BoxingScene

Новини
"Махінації провели": суперник Усика наїхав на боксера з команди Путіна

Слова Белью зачепили американця за живе і він готовий битися з британським боксером в будь-якій вазі.

"Чувак, це вже особисте. Я з принципу готовий надерти йому дупу. Просто тому, що він доп***івся. Якщо він хоче... Якщо він реально готовий на це підписатися, просто дайте мені знати. Хочеш, піднімайся до мене у вазі. Хочеш, я скину вагу. Як тобі буде зручно", - заявив Уайлдер.

Деонтей Уайлдер

Деонтей Уайлдер

BoxingScene

Як повідомляв OBOZREVATEL, в останньому поєдинку Тоні Белью нокаутом програв абсолютному чемпіонові світу в крузерветі Олександру Усику. Після поєдинку в листопаді 2018 британський боксер прийняв рішення завершити кар'єру.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Особи
Деонтей УайлдерТоні БельюОлександр Усик
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
6
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги