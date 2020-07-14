Чемпіон світу показав, як український боксер "не вміє бити й тримати удар"

Чемпіон світу за версією WBA в легкій вазі Джервонта Девіс відповів на звинувачення українця Івана Редкача, який назвав дії американця маніпуляцією.

Раніше Девіс опублікував коротке відео спарингу з Редкачем, на якому він накинувся на нашого співвітчизника з важкими ударами і намагався його нокаутувати. У відповідь на це Іван заявив, що американський боксер виклав свої найкращі секунди спарингу, виставивши його не з найкращого боку. Редкач пообіцяв показати іншу сторону тренувального бою з американцем у понеділок, 13 липня.

Їм так і не вдалося провести новий спаринг, оскільки Девіс, за словами українця, не прийшов у зал у встановлений час.

"Наш перший спаринг почався о 14 годині. Про які 10-11 годинах ранку ти говориш? Я ніколи не встаю так рано. Ти – розминка для будь-якого боксера. І я раджу тобі не битися з Шоном Портером, тому що він тебе вб'є. Ти не вмієш ні бити, ні тримати удар", – відповів Редкачу американець і опублікував нове відео з їхнього першого спарингу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, віцепрезидент Ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова підколола Івана після першого відео з його тренувального бою проти Девіса, після чого український боксер вступив з нею в словесну перепалку.