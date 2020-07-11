Чемпіон світу побив в спарингу відомого українського боксера і виклав відео

Чемпіон світу за версією WBA в легкій вазі Джервонта Девіс (23-0, 22 КО) виклав відео спарингу з відомим українським боксером Іваном Редкачем (23-5-1, 18 KO).

У невеликому ролику Девіс б'є українця, закидаючи його важкими ударами і намагаючись нокаутувати.

"Добре я йому потрапив в голову", – підписав відео американський боксер.

Twitter Джервонти Девіса

Українець відреагував на відео, заявивши, що це маніпуляція.

"Договір був на 6 раундів, після третього Джервонта вже важко дихав. Ці 30 секунд зняли порушуючи власний договір. Це були єдині кращі секунди американця. Ще через кілька секунд Девіс здувся. Він пішов і навіть не сказав нікому до побачення", – написав Редкач.

Іван заявив, що він не може показати "свою сторону спарингу", так як його команда виконувала умови менеджера Девіса і не вела відеозапис.

"Менеджер американця сам ввів правило і попросив, що б жодна зі сторін не робила ніяких відеозйомок", – написав українець в Facebook.

Facebook Івана Редкача

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Редкач висміяв Василя Ломаченка, залишивши коментар під відео з тренування Теофімо Лопеса на турніку.

Нагадаємо, що Редкач, що живе в США, заявив, що буде вболівати за Теофімо в бою проти Василя, і пояснив свою позицію.