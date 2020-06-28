Чемпіон світу переміг брутальним "стоячим" нокаутом

Максим Богданов Бокс 13:49, 28.06.2020

Чемпіон світу за версією WBC у другій напівлегкій вазі (до 59 кг) Мігель Берчельт (37-1, 33 КО) здобув ефектну перемогу на вечорі професійного боксу в Мехіко.

У головному бою 28-річний мексиканець нокаутував співвітчизника Елізара Валенсуелу (21-13, 16 КО).

У шостому раунді Берчельт зміг провести вогняну двійку, яка відправила опонента в "стоячий" нокаут. Рефері оперативно втрутився, не давши Валенсуелi впасти без почуттів на канвас.

Мігель Берчельт - Елізар Валенсуела
Мігель Берчельт - Елізар Валенсуела
Мігель Берчельт - Елізар Валенсуела
Мігель Берчельт - Елізар Валенсуела

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні український боксер другої середньої ваги Ярослав Мохіш (1-0) впевненою перемогою почав свою кар'єру на професійному ринзі.

На вечорі боксу в Чехії 20-річний Мохіш побив місцевого спортсмена Йосефа Голуба (5-109-1). По ходу зустрічі 37-річний чех двічі потрапляв в нокдаун.

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