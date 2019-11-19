Чемпіон світу нокаутом відправив суперника в лікарню - опубліковано відео

Німець Домінік Безель (30-1, 12 КО) в бою за титули тимчасового чемпіона світу за версією WBA і чемпіона світу за версією IBO в напівважкій вазі ефектно переміг Свена Форнлінга (15-2, 7 КО).

🥊#Boxeo | Dominic Boesel noquea a Sven Fornling y logra título en Alemania ➡ https://t.co/KwNGUFLbdr pic.twitter.com/ypP0SxzX29 — Boxeo Total (@BoxeoTotalOk) November 17, 2019

Поєдинок в напівважкій ваги відбувся на вечора боксу в Халле (Німеччина).

Представник Швеції вже в другому раунді опинився в нокдауні.

У 11-му раунді Домінік нокаутував противника, після чого той був відправлений до лікарні ще до оголошення переможця.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній чемпіон світу WBA Regular в другій середній вазі Роккі Філдінг (28-2, 16 КО) здобув яскраву перемогу над представником Танзанії Абдаллою Пазівапазі (26-7-1, 23 КО).

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