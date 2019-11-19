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19 листопада • оновлено в 22:05
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Чемпіон світу нокаутом відправив суперника в лікарню - опубліковано відео

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Німець Домінік Безель (30-1, 12 КО) в бою за титули тимчасового чемпіона світу за версією WBA і чемпіона світу за версією IBO в напівважкій вазі ефектно переміг Свена Форнлінга (15-2, 7 КО).

Поєдинок в напівважкій ваги відбувся на вечора боксу в Халле (Німеччина).

Представник Швеції вже в другому раунді опинився в нокдауні.

У 11-му раунді Домінік нокаутував противника, після чого той був відправлений до лікарні ще до оголошення переможця.

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Знаменитий український боксер переміг потужним нокаутом в чемпіонському бою

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній чемпіон світу WBA Regular в другій середній вазі Роккі Філдінг (28-2, 16 КО) здобув яскраву перемогу над представником Танзанії Абдаллою Пазівапазі (26-7-1, 23 КО).

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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