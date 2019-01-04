Чемпіон світу назвав боксера, який нокаутує Ломаченка

Чемпіон світу в напівлегкій ваговій категорії за версією WBA Super Лео Санта Крус вважає українця Василя Ломаченка дуже сильним боксером. При цьому мексиканець знає, хто може перемогти нашого спортсмена.

"Він чудовий хлопець. Він великий боєць, він дуже здібний. Я думаю, реально складно знайти боксера, який міг би дати йому бій в його ваговій категорії. Але я знаю, хто може побити його. Майкі Гарсія. Він вміє робити все. Він занадто сильний. Ломаченко – хороший, але як тільки він зустрінеться з Майкі, він буде нокаутований", - сказав мексиканець в інтерв'ю EsNews.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після перемоги Василя Ломаченка в бою проти Хорхе Лінареса чемпіон світу в першій напівсередній вазі за версіями IBF і WBC Майкі Гарсія кинув виклик українцю.

Але вже після бою нашого боксера проти Хосе Педраси непереможений американець дав задню. Гарсія відмовився від титулу, щоб зустрітися з чемпіоном IBF в напівсередній вазі Ерролом Спенсом. Ця перемога дозволить Майкі завоювати титул у п'ятій ваговій категорії.