МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на 50 000 грн на послуги медичного центру Олега Колібаби Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини боксу

Чемпіон світу нагрубив Ломаченку

6.8тЧитати матеріал російською

Володар пояса Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) у другій напівлегкій вазі Джервонта Девіс наїхав на українця Василя Ломаченка.

Наш чемпіон жорстко поставив на місце американця, заявивши, що не вважає його спортсменом, як і його промоутера непереможеного боксера Флойда Мейвезера.

На своїй сторінці в Twitter Девіс зробив репост фрази українця "Джервонта і Мейвезер – бізнесмени, вони не спортсмени, вони роблять гроші", дописавши її: "... які будуть надирати тобі дупу з понеділка по п'ятницю".

Нагадаємо, що раніше Девіс думав про те, щоб опуститися в легку вагу, щоб битися з Ломаченком.

Новини
"Завершит карьеру": известный тренер сделал неожиданное заявление о Ломаченко

Джервонта Девіс - Василь Ломаченко

Джервонта Девіс - Василь Ломаченко

BoxingScene

Наступний поєдинок українця відбудеться 12 квітня. Суперником нашого спортсмена стане британець Ентоні Кролла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Джервонта Девіс був оголошений у розшук поліцією США після того, як 17 лютого в одному з торгових центрів напав на одного з відвідувачів.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особи
Василь ЛомаченкоФлойд МейвезерДжервонта Девiс
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
3
Смішно
3
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги