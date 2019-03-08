Чемпіон світу нагрубив Ломаченку

Володар пояса Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) у другій напівлегкій вазі Джервонта Девіс наїхав на українця Василя Ломаченка.

Наш чемпіон жорстко поставив на місце американця, заявивши, що не вважає його спортсменом, як і його промоутера непереможеного боксера Флойда Мейвезера.

На своїй сторінці в Twitter Девіс зробив репост фрази українця "Джервонта і Мейвезер – бізнесмени, вони не спортсмени, вони роблять гроші", дописавши її: "... які будуть надирати тобі дупу з понеділка по п'ятницю".

That will kick ya ass from Friday to Monday https://t.co/hsJSOHCxRH - Gervonta Davis (@Gervontaa) 8 березня 2019 р

Нагадаємо, що раніше Девіс думав про те, щоб опуститися в легку вагу, щоб битися з Ломаченком.

Джервонта Девіс - Василь Ломаченко BoxingScene

Наступний поєдинок українця відбудеться 12 квітня. Суперником нашого спортсмена стане британець Ентоні Кролла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Джервонта Девіс був оголошений у розшук поліцією США після того, як 17 лютого в одному з торгових центрів напав на одного з відвідувачів.

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