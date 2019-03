Чемпіон світу нагрубив Ломаченку

Володар пояса Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) у другій напівлегкій вазі Джервонта Девіс наїхав на українця Василя Ломаченка.

Наш чемпіон жорстко поставив на місце американця, заявивши, що не вважає його спортсменом, як і його промоутера непереможеного боксера Флойда Мейвезера.

На своїй сторінці в Twitter Девіс зробив репост фрази українця "Джервонта і Мейвезер – бізнесмени, вони не спортсмени, вони роблять гроші", дописавши її: "... які будуть надирати тобі дупу з понеділка по п'ятницю".

That will kick ya ass from Friday to Monday https://t.co/hsJSOHCxRH