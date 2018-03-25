Чемпіон світу добув яскраву перемогу страшним нокаутом: опубліковано відео

Володар чемпіонського пояса WBC Silver Диллан Уайт (23-1, 17 KO) успішно провів захист титулу в бою проти непереможного австралійця Лукаса Брауна (25-1, 22 КО). Британський суперважковаговик на "О2 Арена" в Лондоні в шостому раунді брутально нокаутував суперника, якого на зважуванні був легше на 5 кг.

Уайт - Браун

Уайт - Браун

Уайт - Браун

Уайт домінував в рингу з самого початку бою завдяки значній перевазі в швидкості. Ділліан вигравав раунд за раундом, а в шостий трихвилинці спочатку потряс Брауна хорошою комбінацією, а потім "вимкнув світло" лівим хуком в голову.

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Уайт - Браун

Уайт - Браун

Уайт - Браун

Наступним суперником Уайта, швидше за все, стане Ентоні Джошуа (20-0, 20 KO). Промоутер якого Едді Хирн хоче організувати своєму підопічному це бій, перед першим поєдинком в США (скоріш за все проти Дентоея Уайлдера (40-0, 39 KO).

Уайт - Браун

Уайт - Браун

Уайт - Браун

Уайт - Браун

Уайт - Браун

Нагадаємо, що Джошуа проведе свійоб'єднавчий бій з новозеландцем Джозефом Паркером 31 березня.