Чемпіон США, який боксував в Києві, застрелений на пікніку

Даніель Гонсалес був застрелений в США. The Sun

22-річний американський боксер Даніель Гонсалес був застрелений в Морено-Валлі, штат Каліфорнія, на пікніку на честь Дня праці, повідомляє The Sun.

За інформацією видання, спортсмен відпочивав з сім'єю, коли невідомі відкрили по ньому вогонь. Мотиви злочину залишаються невідомими.

Смерть Гонсалеса підтвердив легендарний боксер Флойд Мейвезер, який уклав свого часу з ним контракт.

Даніеля Гонсалеса (зліва) і Флойд Мейвезео Instagram Флойда Мейвезера

Гонсалес був відомий своїм виступом за збірну США на юніорському чемпіонаті світу з боксу, що проходив у 2013 році в Києві. Даніель брав участь на Олімпійський іграх 2014 серед юніорів, ставши чемпіонів США після перемоги над Ронелом Джонсоном.

Останній раз спортсмен виходив на професійний ринг в 2017 році.

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