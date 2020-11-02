Чемпіон Росії з боксу побив колегу в поїзді до стану коми

Чинний чемпіон Росії з боксу Микита Іванов побив свого колегу Басира Мірсіябова в поїзді.

Як повідомляє Telegram-канал Baza, після цього потерпілий опинився в комі. Він підключений до апарату штучної вентиляції легенів, а за його життя борються лікарі. Іванов був затриманий.

Відомий російський боксер на поїзді повертався з турніру в Ульянівську. В дорозі він трохи випив, після чого вступив у конфлікт з Мірсіябовим, який згодом переріс у бійку.

У 2013 році Іванов став переможцем чемпіонату Європи з боксу, а в 2011-му посів друге місце в напівважкій ваговій категорії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії хокеїст з друзями спровокував бійку і помер від удару ногою в голову.