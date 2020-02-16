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17 лютого • оновлено в 02:33
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"Часто лижу": Ф'юрі відкрив секрет міцної щелепи

1.1т
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Британський суперважковаговик Тайсон Ф'юрі напередодні матчу-реваншу проти американця Деонтея Уайлдера розповів, яким чином зміцнює своє підборіддя, готуючись до поєдинку.

"У мене є впевненість в підборідді, оскільки я часто лижу к*ску своєї дружини. Це допомагає мені зміцнювати щелепу", – здивував британський боксер своєю відповіддю на запитання журналіста, яка була оприлюднена в Twitter.

Тайсон Ф'юрі

Тайсон Ф'юрі

EssentiallySports

Нагадаємо, що поєдинок за чемпіонський титул WBC в суперважкій вазі між Уайлдером (42-0-1, 41 КО) та Ф'юрі (29-0-1, 20 КО) відбудеться 22 лютого в Лас-Вегасі на арені "MGM Grand".

Новини
Уайлдер познущався із Ф'юрі щодо мастурбації

Як повідомляв OBOZREVATEL, британець вже не вперше дивує журналістів нетрадиційними методами підготовки до реваншу з американським боксером. Раніше він вже висловлювався про користь мастурбації.

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Тема
реванш Уайлдер – Ф'юрі
Особи
Тайсон Ф'юрі Деонтей Уайлдер
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