"Часто лижу": Ф'юрі відкрив секрет міцної щелепи

Британський суперважковаговик Тайсон Ф'юрі напередодні матчу-реваншу проти американця Деонтея Уайлдера розповів, яким чином зміцнює своє підборіддя, готуючись до поєдинку.

"У мене є впевненість в підборідді, оскільки я часто лижу к*ску своєї дружини. Це допомагає мені зміцнювати щелепу", – здивував британський боксер своєю відповіддю на запитання журналіста, яка була оприлюднена в Twitter.

