МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини боксу

"Б'юся з Усиком": Повєткін розповів про плани

1.7тЧитати матеріал російською

Російський боксер Олександр Повєткін розповів про плани на майбутнє, згадавши українського чемпіона Олександра Усика.

"Б'юся з Усиком": Повєткін розповів про плани

"Поки не думаю про завершення кар'єри. Як і говорив, ще є бажання і сили. Подивимося, як буде вести себе організм, але закінчувати не планую і готовий почати підготовку до наступного бою. Я тренуюся, практично відновився після операції на ліктях. Було багато розмов, що я б'юся з Усиком, мені був би цікавий цей бій. Але поєдинок поки не призначений, я тренуюся. Думаю, що найближчим часом у нас вже буде розуміння з цього питання", – цитує Повєткіна ТАСС.

Новини
Офіційно: WBC відмовилася відбирати чемпіонський титул в Усика

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 вересня минулого року Повєткін програв британцеві Ентоні Джошуа. Поєдинок завершився в сьомому раунді жорстким нокаутом.

Нагадаємо, що Усик відмовився від чемпіонського пояса Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) і бою з росіянином Денисом Лебедєвим.

Кримчанин анонсував перехід у суперважі. Дебют Олександра в цій ваговій категорії запланований на 18 травня в Чикаго. Суперником нашого боксера стане камерунець Карлос Такам.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Особи
Олександр УсикОлександр Повєткін
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки