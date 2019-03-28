"Б'юся з Усиком": Повєткін розповів про плани

Російський боксер Олександр Повєткін розповів про плани на майбутнє, згадавши українського чемпіона Олександра Усика.

"Поки не думаю про завершення кар'єри. Як і говорив, ще є бажання і сили. Подивимося, як буде вести себе організм, але закінчувати не планую і готовий почати підготовку до наступного бою. Я тренуюся, практично відновився після операції на ліктях. Було багато розмов, що я б'юся з Усиком, мені був би цікавий цей бій. Але поєдинок поки не призначений, я тренуюся. Думаю, що найближчим часом у нас вже буде розуміння з цього питання", – цитує Повєткіна ТАСС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 вересня минулого року Повєткін програв британцеві Ентоні Джошуа. Поєдинок завершився в сьомому раунді жорстким нокаутом.

Нагадаємо, що Усик відмовився від чемпіонського пояса Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) і бою з росіянином Денисом Лебедєвим.

Кримчанин анонсував перехід у суперважі. Дебют Олександра в цій ваговій категорії запланований на 18 травня в Чикаго. Суперником нашого боксера стане камерунець Карлос Такам.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!