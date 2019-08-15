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"Був втиканий проводами": стало відомо, як помирав відомий російський боксер

1.2т Читати матеріал російською

Єлизавета Апушкіна, вдова російського боксера Максима Дадашева, розповіла про останнi секунди життя чоловіка.

Єлизавета Апушкін

Єлизавета Апушкін

"Коли я приїхала до нього в лікарню, я відразу ж запитала у лікарів, які його шанси. Мені сказали, що їх немає. Я зайшла до нього в палату, він був утиканий проводами. Я дивилася на ці апарати і побачила, що кров'яний тиск пішов вниз. Лікар сказав мені, що це означає, що він зараз помре. Мені поставили стілець біля його ніг, і я бачила його останній подих. Це найстрашніший день у моєму житті", – розповіла Апушкіна в ефірі "Матч ТВ".

Єлизавета спростувала інформацію про те, що суперник Дадашева Сабріель Матіас відмовився від гонорару

"Ні, це піар-хід. Люди, які організовують бої, повинні більш професійно до цього ставитися. Якщо боксер каже, що з ним все добре – це нічого не означає. У людях теж є вина. Ми дуже любимо кров і видовища, бій не зупиняли, щоб люди продовжували дивитися. Поки йде розслідування, я не можу розголошувати багато моментів. Але хочу сказати одне, я доб'юся того, щоб всі винні понесли покарання", – підсумувала жінка.

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Нагадаємо, що 28-річний російський боксер був госпіталізований в критичному стані після поразки пуерторіканцеві. Бій був зупинений в 11-му раунді з ініціативи секунданта росіянина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Максиму Дадашева провели двогодинну операцію через субдуральну гематому. Щоб ліквідувати набряк, довелося видалити частину черепа.

Після цього спортсмена ввели в медикаментозну кому. Нейрохірург Мері Кобб, яка провела операцію Дадашева заявляла, що у боксера була сильна кровотеча.

23 липня Максим Дадашев помер, не приходячи до тями, в клініці штату Меріленд.

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