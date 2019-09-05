"Був шокований": у Британії зробили гучну заяву про Усика та Ломаченка

Українські боксер Олександр Усик і Василь Ломаченко користуються неймовірною популярністю у Великобританії і здатні зібрати арену будь-якої місткості.

Таку думку, оцінюючи проведення у Лондоні бою Ломаченко – Кемпбелл, висловив промоутер Едді Хірн.

Едді Хірн, Олександр Усик і Василь Ломаченко DAZN

"Усик і Ломаченко – хлопці, які можуть зібрати будь-який стадіон у Великобританії. Причому навіть у тому разі, якщо вийдуть не проти британця. І це унікальна ситуацію, яка викликає повагу. Мені здається, Боб Арум (промоутер Василя. – Ред.) був дещо шокований реакцією публіки на Ломаченка. Можливо про себе він навіть вирішив, що було б непогано тут провести ще бій чи два", – сказав Хірн у інтерв'ю Sky Sports.

За його словами, він пишається тим, що брав безпосередню участь в організації поєдинку українця проти Люка Кемпбелла.

"Це було справжнє свято боксу. Я хотів організувати цей бій. У нас була можливість зробити комерційно вигідніший вечір у США, але було важливо провести його у Великобританії. І ми були праві. Шоу всім сподобалося. Головний бій був дуже класним, обидва боксери показали себе дуже здорово. Вважаю, Кемпбелл – неймовірний боксер. Ломаченко – геніальний. Він віддав Люку всього один раунд. Вранці у неділю, незважаючи на те, що нам не вдалося перемогти, я прокинувся з посмішкою. Радий, що був частиною цієї неймовірної події", – резюмував британський промоутер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американський проспект Девін Хейні кинув зухвалий виклик Ломаченку напередодні свого бою з російським боксером. Сам же Василь назвав свого найбажанішого на сьогодні суперника.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!