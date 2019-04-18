"Було неприємно дивитися": промоутер Ф'юрі оцінив бій Ломаченка

Промоутер скандального британського суперважа Тайсона Ф'юрі Френк Уоррен не був здивований впевненій перемозі Василя Ломаченка в бою з Ентоні Кроллою.

Водночас, за словами менеджера "Циганського короля", йому було неприємно спостерігати за побиттям свого співвітчизника.

Василь Ломаченко

"На жаль, минулі вихідні пройшли сумно, але це було передбачувано. Приємний хлопець Ентоні Кролла зустрівся з неймовірним Василем Ломаченком. Це було неприємно дивитися, але будь-який вболівальник, який хоч трохи розбирається в боксі, розумів, що це було передбачувано. Я просто сподіваюся, що Кроллі добре заплатили за цей бій", – заявив Уоррен в інтерв'ю worldboxingnews.net.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко нокаутував Ентоні Кроллу в четвертому раунді. У поєдинку 20 квітня наш співвітчизник отримав пошкодження правої руки, йому було накладено гіпс.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!