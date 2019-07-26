"Буду здивований": Белью зробив категоричну заяву про Усика

Колишній чемпіон світу Тоні Белью в черговий раз розсипався в компліментах українцю Олександру Усику.

Британець розповів, що був дуже радий бачити свого останнього суперника в кар'єрі на вечорі боксу в Лондоні минулої суботи.

Тоні Білями і Олександр Усик World Boxing News

"Я відчував до нього величезну повагу до того, як вийти з ним на ринг. Як тільки наш бій закінчився, це почуття посилилося ще більше. Було приємно почути про його плани, про те, що він має намір робити далі. Він був фантастичним чемпіоном в крузервейті, одним з кращих. Судячи з його амбіцій, я буду вкрай здивований, якщо він не матиме вплив на хевівейт. У нього є здібності, щоб зробити це", – сказав Белью в інтерв'ю World Boxing News.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Тоні Белью назвав Олександра Усика та Василя Ломаченка одними з кращих боксерів сучасності.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!