"Буду ізольований": Усик зробив зізнання перед боєм з Чісорою

Український боксер Олександр Усик заявив, що повністю сфокусований на своєму наступному супернику Дереку Чісорі, і розповів, як буде захищатися від коронавірусу.

"Я буду ізольований в тренувальному таборі, як зазвичай, але в неділю я буду проводити час зі своєю сім'єю і ходити до церкви. Я не думаю про Ентоні Джошуа або Тайсона Ф'юрі. Всі мої думки пов'язані з цим тренувальним табором", – цитує слова Усика видання Boxing Scene.

Олександр Усик і Дерек Чісора

Він також дуже сподівається, що поєдинок проти британця, запланований на 23 травня, пройде за графіком, незважаючи на поширення коронавірусу.

"Я дійсно сподіваюся, що бій відбудеться. Я особливо не думав про вплив коронавірусу на поєдинок і мої тренування. Вперше ці думки з'явилися у мене кілька днів тому", – додав український боксер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик заявив, що під час коронавірусу все одно потрібно відвідувати храми, адже "найстрашніший вірус - це гріх". Його слова викликали невдоволення в мережі.

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