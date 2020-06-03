Буду битися з одним з найкращих у світі - Чісора про бій з Усиком

Михайло Морозов Бокс 12:39, 3.06.2020

Британець Дерек Чісора зізнався, що з нетерпінням чекає поєдинку проти Олександра Усика, і назвав українця одним з найкращих боксерів у світі незалежно від вагової категорії.

"Це великий крок вперед для мене. Я буду битися з одним з найкращих боксерів у світі незалежно від вагової категорії. До трійки входять Усик, Тайсон Ф'юрі і Канело Альварес. Я з нетерпінням чекаю цього, відчуваю себе дитиною в переддень Різдва. Він – новачок у суперважкій вазі, але ми знаємо, що він вміє боксувати. Тому я буду наносити йому потужні удари, намагатися нав'язати високий темп", – цитує слова Чісори видання BoxingScene.

Дерека Чісора

Британець також зазначив, що карантин пішов йому на користь, оскільки він нарешті зумів провести достатню кількість часу з сім'єю.

"Карантин відмінно на мене вплинув. Я був поруч зі своєю родиною. Деяким людям цього не вистачає, а потім вони розуміють всю цінність домашньої обстановки", – додав боксер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Усик відповів на слова Чісори та його менеджера Девіда Хея, які заявили, що українець не зможе витримати сильні удари британця.

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