"Будемо ламати": Руїс розповів, як переможе в реванші з Джошуа

Мексиканський чемпіон світу у суперважкій вазі Енді Руїс розкрив частину свого плану на матч-реванш з Ентоні Джошуа.

За словами власника поясів WBA, WBO і IBF, його британському опоненту доведеться нелегко через психологічний тиск.

Енді Руїс-молодший Boxingscene

"Якщо він захоче влаштувати махач, для мене це навіть краще. Я взагалі люблю побитися, такий вже я боєць. 7 грудня ми повинні тиснути, працювати по корпусу і ламати його. Особливо – психологічно. Подивимося, як він витримає тиск, який звалилося на нього. На мене ж жодного тиску немає, адже я йшов за мрією і втілив її у життя", – цитує Руїса vringe.com.

Нагадаємо, реванш Джошуа – Руїс відбудеться 7 грудня в аравійському Ер-Ріяді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ентоні Джошуа вивели з себе напередодні матчу-реваншу з Енді Руїсом.

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