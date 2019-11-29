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30 листопада • оновлено в 10:52
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"Будемо ламати": Руїс розповів, як переможе в реванші з Джошуа

3.6т
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Мексиканський чемпіон світу у суперважкій вазі Енді Руїс розкрив частину свого плану на матч-реванш з Ентоні Джошуа.

За словами власника поясів WBA, WBO і IBF, його британському опоненту доведеться нелегко через психологічний тиск.

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Енді Руїс-молодший

Енді Руїс-молодший

Boxingscene

"Якщо він захоче влаштувати махач, для мене це навіть краще. Я взагалі люблю побитися, такий вже я боєць. 7 грудня ми повинні тиснути, працювати по корпусу і ламати його. Особливо – психологічно. Подивимося, як він витримає тиск, який звалилося на нього. На мене ж жодного тиску немає, адже я йшов за мрією і втілив її у життя", – цитує Руїса vringe.com.

Нагадаємо, реванш Джошуа – Руїс відбудеться 7 грудня в аравійському Ер-Ріяді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ентоні Джошуа вивели з себе напередодні матчу-реваншу з Енді Руїсом.

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Читайте всі новини по темі "Джошуа – Руїс: реванш" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Джошуа – Руїс: реванш
Особи
Енді Руїс-молодший Ентоні Джошуа
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