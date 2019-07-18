"Буде в Лондоні": промоутер зробив заяву про дебют Усика в хевівейті, назвавши дату бою

Українець Олександр Усик, найімовірніше, повернеться на ринг наприкінці вересня, коли проведе дебютний бій у суперважкій ваговій категорії.

Про це розповів со-промоутер нашого співвітчизника Едді Хірн. Він також назвав ім'я найбільш вирогідного суперника Усика.

Олександр Усик

"Я все ще вірю, що він буде битися з Карлосом Такамом. Він буде присутній на бою Уайт – Рівас в суботу ввечері в Лондоні. Зараз він знаходиться на стадії узгодження дати поєдинку, Все виглядає так, що це буде кінець вересня, можливо, проти Такама. Крім того, він також є обов'язковим претендентом на бій з переможцем реваншу між Джошуа та Руїсом-молодшим. Так що у нього відмінні позиці ", – наводить слова Хірна Sporting News.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик спантеличив своїх фанатів, продемонструвавши в соціальній мережі Instagram відео одного зі своїх тренувань у Криму.

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