Головна Новини
30 жовтня • оновлено в 16:06
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

"Буде камбек, щоб..." Володимир Кличко зробив сенсаційну заяву

Читати матеріал російською

Легендарний Володимир Кличко анонсував відновлення професійної кар'єри.

Як заявив ексчемпіон світу в інтерв'ю Business Insider, він серйозно розглядає питання про повернення на ринг.

"Чи можу я битися? Так. Просто зараз я тримаю перед собою відкритими будь-які варіанти. Не буде камбека, щоб просто повернутися і зламати комусь щелепу... Це буде камбек, щоб побити рекорд", – зазначив Кличко-молодший.

Новини
Летить до України: ЗМІ розкрили правду про екснаречену Кличка, яку побив бойфренд

Володимир Кличко

Володимир Кличко

При цьому він наголосив, що питання грошей не є пріоритетним для нього, а йдеться про те, щоб увійти в історію. Володимир має намір побити рекорд Джорджа Формана, який став чемпіоном світу у суперважкій вазі у віці 45 років.

"Чи приваблює це? Я б сказав, так, це круто. Джордж Форман зробив це. Мені здається, йому було 45 років, коли він став чемпіоном, і це досить крута заява", – резюмував Володимир.

Як повідомляв OBOZREVATEL, свій останній на сьогодні поєдинок Володимир Кличко провів у квітні 2017 року, коли в епічному бою програв технічним нокаутом Ентоні Джошуа.

Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!

Особа
Володимир Кличко
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
2
1
Смішно
5
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
филипп филипыч
филипп филипыч
сломай челюсть брату. он все равно говорить ей нормально не умеет)
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Борисс Робот
Борисс Робот
филипп филипыч, там может тебе лучше сломает... ты ведь только пишешь...???
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки

ads pixel