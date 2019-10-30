"Буде камбек, щоб..." Володимир Кличко зробив сенсаційну заяву

Легендарний Володимир Кличко анонсував відновлення професійної кар'єри.

Як заявив ексчемпіон світу в інтерв'ю Business Insider, він серйозно розглядає питання про повернення на ринг.

"Чи можу я битися? Так. Просто зараз я тримаю перед собою відкритими будь-які варіанти. Не буде камбека, щоб просто повернутися і зламати комусь щелепу... Це буде камбек, щоб побити рекорд", – зазначив Кличко-молодший.

Володимир Кличко

При цьому він наголосив, що питання грошей не є пріоритетним для нього, а йдеться про те, щоб увійти в історію. Володимир має намір побити рекорд Джорджа Формана, який став чемпіоном світу у суперважкій вазі у віці 45 років.

"Чи приваблює це? Я б сказав, так, це круто. Джордж Форман зробив це. Мені здається, йому було 45 років, коли він став чемпіоном, і це досить крута заява", – резюмував Володимир.

Як повідомляв OBOZREVATEL, свій останній на сьогодні поєдинок Володимир Кличко провів у квітні 2017 року, коли в епічному бою програв технічним нокаутом Ентоні Джошуа.

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