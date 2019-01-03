''Буде боляче'': британський супертяж пригрозив Усику

Чемпіон світу за версіями WBC Sliver і WBO International британець Ділліан Уайт, який виступає в суперважкій вазі, зробив грізну заяву про те, що в разі поєдинку з абсолютним чемпіоном Олександром Усиком, він зробить боляче українцю.

"Усик, дуже гарний боксер, але він не в суперважкій вазі. Якщо я буду битися з ним, то це не буде звичайний боксерський поєдинок, це буде війна з ним, і я зроблю бій незручним для нього", - цитує боксера Sky Sports.

Грізний Ділліан Уайт

Ділліан Уайт не применшує майстерність українського боксера, але вважає, що воно не допоможе Усику в бою з ним.

"Я збираюся зробити йому боляче. Він набагато менший, гаразд, у нього є гарні рухи і гарні боксерські навички, але я не збираюся проводити з ним звичайний боксерський поєдинок", - запевняє Уайт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американський боксер Джарелл Міллер, який виступає у суперважкій ваговій категорії, зробив неоднозначну заяву з приводу перспектив абсолютного чемпіона у важкій вазі Олександра Усика при переході в супертяжі.