Британця госпіталізували після нокауту від Ковальова: спортивні підсумки 25 серпня

Британський боксер Ентоні Ярд був госпіталізований після поразки росіянину Сергію Ковальову, а українка Дар'я Білодід стала дворазовою чемпіонкою світу з дзюдо.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини неділі, 25 серпня.
Крім того, український боксер Олександр Усик різко висловився про ЗМІ. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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