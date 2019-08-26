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Британця госпіталізували після нокауту від Ковальова: спортивні підсумки 25 серпня

1.1т Читати матеріал російською

Британський боксер Ентоні Ярд був госпіталізований після поразки росіянину Сергію Ковальову, а українка Дар'я Білодід стала дворазовою чемпіонкою світу з дзюдо.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини неділі, 25 серпня.

Крім того, український боксер Олександр Усик різко висловився про ЗМІ. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Тема
дзюдо
Особи
боксер Сергій Ковальов Олександр Усик Дар'я Білодід
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