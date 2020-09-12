Британського боксера, який "харкав кров'ю", відвезли в лікарню після нокауту від росіянина

Британський боксер Умара Садика був госпіталізований в одну з лікарень Москви після поразки від росіянина Федора Чудінова, повідомляє ТАСС із посиланням на команду спортсмена.

Британець одразу після бою втратив свідомість і йому потрібна була киснева маска. Він не орієнтувався в просторі. Медики на місці надали йому оперативну допомогу. Пізніше боксеру, який перебував на допінг-контролі, стало погано, йому викликали швидку.

"Умара госпіталізували", – сказав співрозмовник агентства, не уточнивши характер проблем зі здоров'ям. Водночас було відзначено, що боксер почав "харкати кров'ю".

11 вересня Чудінов на вечорі боксу в підмосковних Хімках переміг Садика технічним нокаутом в бою за золотий пояс Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) у ваговій категорії до 76,2 кілограма.

Поєдинок завершився перемогою 32-річного росіянина технічним нокаутом у 12-му раунді.

У списку 32-річного Чудінова тепер 23 перемоги (16 із них нокаутом) і дві поразки. 32-річний Садик зазнав другої поразки, на його рахунку 10 перемог (6 із них нокаутом).

У грудні 2017 Федір Чудінов переміг канадця Райана Форда і завоював титул інтернаціонального чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської асоціації (WBA).

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