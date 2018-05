Британського боксера понівечили в титульному бою: фото не для людей зі слабкими нервами

Британський боксер Мейсон Картрайт шокував своїх передплатників в Twitter, виклавши відео після бою за титул чемпіона Європи за версією WBO у другій напівсередній вазі. У ролику добре видно порвана губа, численні синці.

На вечорі боксу в Лідсі 25-річний Мейсон програв співвітчизнику Даррену Тетлі технічним нокаутом в дев'ятому раунді. Після поразки боксер не посоромився показати фанатам своє понівечене обличчя.

Картрайт зазнав першої поразки в кар'єрі. У попередніх 14 боях він здобув 13 перемог при одній нічиїй. Тетлі виграв всі 15 боїв.

If it was up to me I would have faught the 10th round all day , show my boxing ability I'll be back @frankwarren_tv @boxnationtv ✌🏻 pic.twitter.com/aaEAA7OAmQ