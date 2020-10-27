Британський супертяж порівняв Усика з кілером, який "збирається пробити голову"

Британський суперважковаговик Девід Аллен (18-5-2, 15 КО), який працював спаринг-партнером Олександра Усика (17-0, 13 КО) під час підготовки до бою з Дереком Чісорою (32-9, 23 КО), впевнений, що в день поєдинку українець без емоцій розбереться з суперником.

Аллен порівняв Усика з вбивцею, в основі дій якого лежить холоднокровний розрахунок.

"У нього немає нічого особистого, він там тільки заради бізнесу. Усик трохи схожий на кілера. Нічого особистого, але він збирається пробити тобі голову. Я думаю, йому подобається Дерек, як і більшості фанатів. Але я абсолютно впевнений, що 31 жовтня у Усика не буде нічого, крім поганих намірів", – цитує Аллена Skysports.

Нагадаємо, що Усик (17-0, 13 КО) другий бій в суперважкій вазі проведе в суботу, 31 жовтня. Сімферополець битиметься з Чісорою в Лондоні. Вже був опублікований список каналів, які покажуть зустріч.