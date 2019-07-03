Британський чемпіон "викрив" Усика у брехні

Поєдинок Олександра Усика з камерунцем Карлосом Такамом не відбувся в травні цього року зовсім не через травму українця. Британський боксер Ділліан Уайт звинуватив Усика в боягузтві.

Ділліан Уайт

Видання TalkSport дало можливість Уайту скласти власний рейтинг найсильніших суперважковаговиків, і Ділліан поставив самого себе на четверте місце, надавши пальму першості мексиканцю Енді Руїсу. Ентоні Джошуа, який сенсаційно програв недавно тому ж Руїсу, - лише третій. На другій позиції - ще один британець Деонтей Уайлдер.

Українець Олександр Усик не присутній в топ-10, оскільки не провів поки жодного поєдинку серед супертяжів. Однак, на думку Уайта, справжньою причиною перенесення бою українця з Карлосом Такамом є зовсім не травма Усика.

"Я думаю, він злякався. Бій Усика був перенесений, тому що він не був готовий до суперважкого дивізіону", - заявив Уайт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Олександра Усика попередили про небезпеку виступів в "хевівейті".

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