Британський боксер жорстко забив чемпіона і взяв титул - відео нокауту

Британський середньоваговик Сем Еггінгтон (27-6, 16 КО) ефектно завоював титул інтернаціонального чемпіона IBF.

Поєдинок на вечорі боксу в Італії завершився несподіваною поразкою місцевого бійця Орландо Фьордіджільо (31-3, 13 КО).

Претендент заволодів ініціативою зі стартового раунду, раз по раз розриваючи оборону італійця правими боковими. Розв'язка наступила в другому раунді, коли Фьордіджільо повністю опустив руки. Рефері прийняв рішення припинити побиття, присудивши перемогу британцеві технічним нокаутом.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим подивитися, як це було.

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