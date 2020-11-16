Британський боксер завершив кар'єру після спарингу з Усиком. Відео

28-річний британський суперважковаговик Девід Аллен (18-5-2, 15 КО) зізнався, що рішення завершити кар'єру було прийнято після одного зі спарингів з Олександром Усиком.

На своїй сторінці в Instagram Аллен опублікував відео тренувального бою з українцем і розповів, що після потужного удару від нашого співвітчизника він на деякий час відключився. Струс мозку, отриманий у цьому моменті, став для нього останньою краплею.

"Якщо бути чесним, то під час спарингу Усик нокаутував мене одним ударом. Я не зупинився і закінчив раунд. Я пам'ятаю тільки одне – як він влучив по мені. Коли я прийшов до тями, то вже збирав свою сумку, стоячи за межами рингу. У мене був струс мозку, що і стало останньою краплею. Я не ідіот, тому знаю, коли потрібно закінчувати. Я міг би заробити ще багато грошей, але за яку ціну? Я не хочу ставати посміховиськом", – цитує слова Аллена видання TalkSport.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше британець оголосив про завершення кар'єри, заявивши, що хоче тихого життя з дружиною та дітьми.