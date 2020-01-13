Британський боксер розповів, як Кличко нокаутував Вайлдера

Британець Ділліан Вайт поділився спогадами про перебування в тренувальному таборі українця Володимира Кличка, який у одному зі спарингів відправив у нокаут Деонтея Вайлдера.

"Я бачив, як Володимир його вирубив. Вайлдер розлютив Кличка, змусивши того змінити рухи, почати маневрувати, щоб потім завдати кількох нищівних ударів. Це був не нокдаун, його вирубили", – розповів Вайт у інтерв'ю SkySports.

Володимир Кличко та Деонтей Вайлдер MMABoxing.ru

Він також вважає, що саме страх поразки став причиною відмови Вайлдера від поєдинку з українським боксером у професійному бою.

Варто зазначити, що у тренувальний табір Кличка в Австрії приїжджали багато молодих важковаговиків, яких українець використовував для підготовки до чемпіонських поєдинків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, драматичний бій між Володимиром Кличком і Ентоні Джошуа названий найкращим поєдинком десятиліття.

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