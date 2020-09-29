Британський боксер розповів про особливості спарингів з Усиком

Британський боксер Девід Аллен був у захваті від Олександра Усика після того, як взяв участь у підготовці українця до бою проти Дерека Чісори.

В інтерв'ю виданню talkSPORT, спаринг-партнер нашого співвітчизника наголосив на тому, як Олександр швидко вивчає суперника. Аллен заявив, що не зміг нанести по Усику два однакових удари.

"У понеділок і середу ми боксували, а в п'ятницю вони попросили змоделювати поведінку Дерека Чісори. У всі ці дні у Усика була відповідь на всі мої спроби. У нього є особливе вміння швидко вивчати людей. Я помітив, що не зміг влучити по ньому одним і тим же ударом двічі. Він занадто швидко аналізує тебе", – розповів британець.

Він також зазначив неймовірну швидкість, з якою українець пересувається по рингу.

"Він рухається краще за всіх, краще за Тайсона Ф'юрі. Я ніколи вільно не спарингував з напівсередньоваговиками, але був з ними в рингу. Незважаючи на свою вагу, Усик рухається, як напівсередньоваговик, який виступає на світовому рівні", – додав Аллен.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стала відома офіційна дата бою українця проти Чісори.