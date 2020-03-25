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25 березня • оновлено в 23:44
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Брати Клички вийшли в ринг один проти одного

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25 березня, легендарному українському боксеру Володимиру Кличку виповнилося 44 роки.

За свою кар'єру Кличко-молодший провів 69 поєдинків, здобувши в них 64 перемоги і зазнавши 5 поразок, але жодного разу офіційно не бився зі своїм братом. Проте Клички проводили між собою спаринги, які за інтенсивністю не поступалися чемпіонським зустрічам. Одну з таких битв і згадали в мережі.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим помилуватися нашими співвітчизниками.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний український боксер Володимир Кличко звернувся до людей із закликом поширити вірус солідарності у відповідь на пандемію коронавiрусу в світі.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особи
Володимир Кличко Віталій Кличко
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