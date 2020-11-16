Брати Клички розпочали професійну кар'єру з нокаутів: як це було. Відео

16 листопада 1996 року брати Клички в один день провели дебютні поєдинки в професіоналах, легко розібравшись зі своїми суперниками в рамках вечора боксу від компанії Universum Box-Promotion.

Віталій зустрічався з 30-річним американцем Тоні Бредхемом, і вже на останніх секундах першого раунду відправив його в нокдаун. В середині другої трихвилинки їхній поєдинок завершився достроково після того, як Кличко-старший завдав супернику нищівного удару в корпус.

Володимир ще швидше впорався зі своїм опонентом, відправивши мексиканця Фабіана Мезу на канвас вже в середині першого раунду.

З тих пір молодший з двох легендарних українських боксерів провів 69 поєдинків, здобув 64 перемоги, 54 з яких були здобуті нокаутом. Віталій виграв 45 із 47 боїв, 41 з них завершивши достроково.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українець Олександр Усик розповів, кого з братів Кличків зміг би побити.