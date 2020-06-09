Брати Клички позмагалися між собою - фотофакт

Максим Богданов Бокс 21:59, 9.06.2020 Оновлено: 22:45, 9.06.2020

Легендарний український суперчемпіон Володимир Кличко провів із братом Віталієм імпровізоване змагання з армрестлінгу.

Фотографію, де обидва знамениті ексбоксери борються поза рингом, виклав у Facebook Кличко-молодший.

"Нарешті-то знову возз'єднався з братом", – підписав кадр Володимир.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Володимир Кличко різко засудив вчинок американського поліцейського Дерека Шовіна, який призвів до смерті Джорджа Флойда.

Нагадаємо, що 27 травня Кличкові-молодшому повернули чемпіонські пояси, які він програв у бою проти Тайсона Ф'юрі в листопаді 2015 року.

До цього Володимир розповів, що працював спаринг-партнером Олександра Усика, і зізнався, що готовий допомагати йому абсолютно безкоштовно.

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