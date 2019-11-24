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24 листопада • оновлено в 09:57
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Брата Уайлдера відправили в важкий нокаут одним ударом - опубліковано відео

3.8т
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Американський боксер Марселлос Уайлдер (5-2, 2 КО) зазнав несподіваної поразки від Дастіна Лонга (3-1-2, 3 КО) на вечорі боксу в Лас-Вегасі.

Брата Уайлдера відправили в важкий нокаут одним ударом - опубліковано відео

Молодший брат непереможного чемпіона WBC в суперважкій вазі Деонтея Уайлдера в четвертому раунді пропустив лівий бічний і відправився в важкий нокаут. Для 30-річного Марселлоса це стало другим поспіль поразкою.

Марселлос Уайлдер

Марселлос Уайлдер

Дастін Лонг

Дастін Лонг

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Нагадаємо, що головною подією вечора став поєдинок за титул чемпіона світу в суперважкій вазі між Деонтеєм Уайлдером і кубинцем Луїсом Ортісом.

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Автор
Максим Богданов
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