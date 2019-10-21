Головна Новини
21 жовтня • оновлено в 23:20
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

"Божевільний повинен припинити": ексчемпіон світу звернувся до Усика

3.4т Читати матеріал російською

Колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях Тімоті Бредлі закликав українця Олександра Усика не провокувати топових боксерів суперважкого дивізіону.

Зокрема, американець прокоментував слова нашого співвітчизника про те, що поєдинок проти чемпіона Всесвітньої боксерської ради (WBC) Деонтея Уайлдера вийде найбільш легким для нього, назвавши Усика психом.

Новини
"Не занадто": Руїс передав привіт Усику

Олександр Усик

Олександр Усик

Matchroom Boxing

"Він божевільний. Йому потрібно припинити це. Усику краще припинити. Його крайній бій проти Візерспуна затуманив йому розум. Можливо, він стане чемпіоном світу у суперважкій вазі. Йому потрібно побитися у правильних боях, із правильним чемпіоном", – цитує Бредлі vringe.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, британський боксер Дерек Чісора кинув зухвалий виклик Олександру Усику, назвавши його тренування цирком і шоу танцюристів.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!

Особи
Олександр Усик Деонтей Уайлдер
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
3
Смішно
7
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Руденко Вован
Руденко Вован
Гвоздик любящий шария-педофила подал пример малоросу усику,вот и сказке кабздец.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки

ads pixel