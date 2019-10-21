"Божевільний повинен припинити": ексчемпіон світу звернувся до Усика

Колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях Тімоті Бредлі закликав українця Олександра Усика не провокувати топових боксерів суперважкого дивізіону.

Зокрема, американець прокоментував слова нашого співвітчизника про те, що поєдинок проти чемпіона Всесвітньої боксерської ради (WBC) Деонтея Уайлдера вийде найбільш легким для нього, назвавши Усика психом.

Олександр Усик Matchroom Boxing

"Він божевільний. Йому потрібно припинити це. Усику краще припинити. Його крайній бій проти Візерспуна затуманив йому розум. Можливо, він стане чемпіоном світу у суперважкій вазі. Йому потрібно побитися у правильних боях, із правильним чемпіоном", – цитує Бредлі vringe.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, британський боксер Дерек Чісора кинув зухвалий виклик Олександру Усику, назвавши його тренування цирком і шоу танцюристів.

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