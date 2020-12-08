Бою Джошуа – Ф'юрі не буде, – Пулєв

Болгарський супертяж Кубрат Пулєв заявив, що знає всі слабкі місця Ентоні Джошуа і розправиться з британцем так само, як це зробив в 2019 році Енді Руїс.

Пулєв впевнений, що ні про яке бою Джошуа – Ф'юрі не може бути й мови, так як він переможе Ентоні в поєдинку 12 грудня.

"Я бачу багато помилок в підготовці Ентоні. У нього багато слабких сторін. Я думаю, що ці помилки і слабкі місця в захисті залишаться. Я відчуваю себе дуже добре, сильний і потужно і я добуду перемогу над Джошуа. Я відчуваю себе здоровим і щасливим. У мене багато енергії. Після перемоги я буду битися з Тайсоном Ф'юрі. Я думаю, світу потрібен новий чемпіон світу, такий як я. Я новий чемпіон світу. Я йду за титулами", – цитує Пулєва boxingscene.com.

За словами 39-річного уродженця Софії, цей бій призначається не тільки для нього але і для всієї країни, так як ще жоден болгарин не ставав чемпіоном світу в суперважкій вазі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, боксерський бій за три чемпіонські титули Джошуа – Пулєв пройде в ніч на неділю, 13 грудня в Лондоні. Стало відомо, як можна буде подивитися цей бій в інтернеті.