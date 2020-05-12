"Боягуз": Усик став посміховиськом в мережі, злякавшись бою з Грицаєм

Непереможного українського супертяжа Олександра Усика висміяли в інтернеті, за відмову провести бій без правил з бронзовим чемпіоном Європи з вільної боротьби Богданом Грицаєм

Користувачі назвали відео-відповідь Усика, в якому він придумує виправдання не битися зі співвітчизником - боягузтвом.

"Один - борець, інший - боксер. Бій без правил - оптимальний варіант. Але боягуз хоче, щоб билися тільки за його правилами", "Усика, світову величину, ніхто не тягнув за язик. А він зараз поводиться просто як гопник типовий - трохи рівний суперник, відразу штанці обмочив","Усик "задзюрив" вийти на нейтральну територію, в бої без правил, Богдан добре його доручив, може буде за язиком стежити", - пишуть користувачі.

(C) tribuna.com

(C) tribuna.com

(C) tribuna.com

(C) tribuna.com

Нагадаємо, що раніше боксер опублікував відео, показавши, як буде розбиратися з "диванними експертами", які критикують його. Після чого Грицай заявив, що він і є один з таких "експертів" і викликав Усика на бій без правил.

Олександр відмовився виходити на бій з Грицаєм і запропонував йому зустрітися в боксерському рингу.