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12 травня • оновлено в 23:14
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"Боягуз": Усик став посміховиськом в мережі, злякавшись бою з Грицаєм

5.6т
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Непереможного українського супертяжа Олександра Усика висміяли в інтернеті, за відмову провести бій без правил з бронзовим чемпіоном Європи з вільної боротьби Богданом Грицаєм

Користувачі назвали відео-відповідь Усика, в якому він придумує виправдання не битися зі співвітчизником - боягузтвом.

"Один - борець, інший - боксер. Бій без правил - оптимальний варіант. Але боягуз хоче, щоб билися тільки за його правилами", "Усика, світову величину, ніхто не тягнув за язик. А він зараз поводиться просто як гопник типовий - трохи рівний суперник, відразу штанці обмочив","Усик "задзюрив" вийти на нейтральну територію, в бої без правил, Богдан добре його доручив, може буде за язиком стежити", - пишуть користувачі.

"Боягуз": Усик став посміховиськом в мережі, злякавшись бою з Грицаєм

(C) tribuna.com

"Боягуз": Усик став посміховиськом в мережі, злякавшись бою з Грицаєм

(C) tribuna.com

"Боягуз": Усик став посміховиськом в мережі, злякавшись бою з Грицаєм

(C) tribuna.com

"Боягуз": Усик став посміховиськом в мережі, злякавшись бою з Грицаєм

(C) tribuna.com

Нагадаємо, що раніше боксер опублікував відео, показавши, як буде розбиратися з "диванними експертами", які критикують його. Після чого Грицай заявив, що він і є один з таких "експертів" і викликав Усика на бій без правил.

Олександр відмовився виходити на бій з Грицаєм і запропонував йому зустрітися в боксерському рингу.

Коли відбудеться бій Усик – Джошуа, читай у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особи
Олександр Усик Богдан Грицай
Місце
Україна Київ
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Коментарі
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11
Смішно
41
Цікаво
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западенский рогуль
западенский рогуль
не по- феншую барину с черьнью якшаться.или пахану с петушней за одним столом
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0
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Петров Сергей
Петров Сергей
Продажные свидомые тролли, сколько вам мр@зи и кто платит, за грязь из ваших вонючих ртов? Даже то, что Усик культурно послал на йух, это недоумка из Мухосранска умудрились перекрутить в "перемогу". Мерзская свидомая слизь!
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2
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Крым Андрей
Крым Андрей
Откуда бы дегенератам узнать, что выбор оружия всегда за тем, кого вызывают. А с другой стороны, что чемпион должен бежать на бой, как только какое-нибудь непонятное уйло того пожелает?
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1
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Попович Олег
Попович Олег
Крым Андрей, а ничего что Усик бросил сам вызов всем, а борец ответил?
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