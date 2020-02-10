Боксував із переломом: з'явилися шокуючі подробиці перемоги українського чемпіона світу

Діагноз з переломом руки для українського боксера, чемпіона світу за версією WBA в найлегшій вазі Артема Далакян підтвердився.

Про це повідомила його промоутерська компанія Union Boxing Promotion в офіційному блозі на Tribuna.com.

Імовірно в недавньому титульному бою проти Хосбера Переса починаючи з другого раунду Далакян боксував з переломом, але все одно виграв з розгромним рахунком.

Артем Далакян (в центрі) boxingscene.com

"На жаль, діагноз підтвердився, у нашого чемпіона зламана права рука. Вважаю, що Артем виявив справжні бійцівські якості, адже протягом 10 раундів боксував зі зламаною рукою. Відразу після бою лікар наклав йому гіпс. Найближчі тижні він буде відновлювати руку. За рекомендацією лікарів він мінімізував прийом рідини, щоб рука не набрякала", – сказав промоутер Далакяна Юрій Рубан.

Також він підтвердив, що в планах – організація великого об'єднавчого бою його підопічного.

"Коли станемо чіткіше розуміти терміни відновлення, визначимо подальшу стратегію просування боксерської кар'єри Артема. Хочемо організувати йому великий бій за об'єднання титулів", – додав промоутер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після перемоги в Києві Далакян став лідером за кількістю титульних захистів серед інших чемпіонів у найлегшій вазі – у нього їх чотири. Він також є єдиним українським боксером, який провів всі титульні захисти на батьківщині.

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