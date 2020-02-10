Головна Новини
10 лютого • оновлено в 19:07
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

Боксував із переломом: з'явилися шокуючі подробиці перемоги українського чемпіона світу

1.8т
Читати матеріал російською

Діагноз з переломом руки для українського боксера, чемпіона світу за версією WBA в найлегшій вазі Артема Далакян підтвердився.

Про це повідомила його промоутерська компанія Union Boxing Promotion в офіційному блозі на Tribuna.com.

Імовірно в недавньому титульному бою проти Хосбера Переса починаючи з другого раунду Далакян боксував з переломом, але все одно виграв з розгромним рахунком.

Артем Далакян (в центрі)

Артем Далакян (в центрі)

boxingscene.com

"На жаль, діагноз підтвердився, у нашого чемпіона зламана права рука. Вважаю, що Артем виявив справжні бійцівські якості, адже протягом 10 раундів боксував зі зламаною рукою. Відразу після бою лікар наклав йому гіпс. Найближчі тижні він буде відновлювати руку. За рекомендацією лікарів він мінімізував прийом рідини, щоб рука не набрякала", – сказав промоутер Далакяна Юрій Рубан.

Новини
Український боксер дебютував у профі нокаутом за 43 секунди: відео моменту

Також він підтвердив, що в планах – організація великого об'єднавчого бою його підопічного.

"Коли станемо чіткіше розуміти терміни відновлення, визначимо подальшу стратегію просування боксерської кар'єри Артема. Хочемо організувати йому великий бій за об'єднання титулів", – додав промоутер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після перемоги в Києві Далакян став лідером за кількістю титульних захистів серед інших чемпіонів у найлегшій вазі – у нього їх чотири. Він також є єдиним українським боксером, який провів всі титульні захисти на батьківщині.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!

Автор
Денис Карпов
Особа
Артем Далакян
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
2
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Янник Синнер
VS
Раду Албот
Победа Янника Синнера с форой в -2,0 гейма
1.89 Сделать ставку
Жиль Симон
VS
Михаил Кукушкин
Победа Жиля Симона с нулевой форой
1.92 Сделать ставку
Даниил Медведев
VS
Вашек Поспишил
Победа Даниила Медведева с форой в -4,0 гейма
1.94 Сделать ставку
Альяж Бедене
VS
Бенуа Пэр
Тотал больше 22,5 гейма
1.75 Сделать ставку
Барнсли
VS
Бирмингем
Хозяева не проиграют
1.45 Сделать ставку
Шарлеруа
VS
Мехелен
Забьет одна из команд
1.904 Сделать ставку
Эммен
VS
Твенте
Победа хозяев
2.07 Сделать ставку
Сан-Хосе Шаркс
VS
Калгари Флэймз
Победа Калгари с нулевой форой
1.86 Сделать ставку
Ванкувер Кэнакс
VS
Нэшвилл Предаторз
Победа Нэшвилла с нулевой форой
1.85 Сделать ставку
Коламбус Блю Джекетс
VS
Тампа-Бэй Лайтнинг
Победа Коламбуса с форой в +1,0 шайбы
1.69 Сделать ставку