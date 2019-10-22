Боксер жорстким ударом відправив суддю в нокаут - опубліковано відео

Курйозний епізод стався 21 жовтня під час турніру з летвею (бірманського боксу) Lethwei 14 in Japan в Токіо.

На сьомій секунді сутички рефері поспішив розняти боксерів. Суддя встав між спортсменами і отримав удар в обличчя, після чого не зміг втриматися на ногах. Бій був припинений.

Відмінною рисою бірманського боксу є відсутність рукавичок (бійці обмежуються бинтами), а також дозволені удари головою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, подібний інцидент стався в минулому році на турнірі з тайського боксу Max Muay Thai. Китайський боксер випадково нокаутував рефері поєдинку, коли той намагався зупинити бій.

Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!