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25 грудня • оновлено в 21:17
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Боксера застрелили за скандал на свинофермі

2.5т
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Кубинський боксер Йендріс Родрігес Вальдес був застрелений в ході конфлікту на свинофермі в Майамі, повідомляє Boxing Scene.

Йендріс Родрігес Вальдес (зліва)

Йендріс Родрігес Вальдес (зліва)

Boxing Scene

За інформацією видання, 30-річний боксер отримав смертельне поранення в ході словесної перепалки на фермі, де він працював, забиваючи і продаючи свиней в новорічний сезон.

"Цієї суботи він провів один з кращих боїв у своїй професійній кар'єрі. Йендріс Родрігес Вальдес, якого ми прозвали "Ель Велос", спочивай з миром", - сказав керівник спорткомплексу, де тренувався боксер, Осмірі Фернандес.

Останній бій кубинець провів в суботу в Майамі з дебютантом Дрю Дуеллі, поєдинок завершився внічию. Всього на його рахунку дві перемоги, одна нічия і сім поразок.

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Автор
Максим Богданов
Місце
США Майамі
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