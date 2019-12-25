Боксера застрелили за скандал на свинофермі

Кубинський боксер Йендріс Родрігес Вальдес був застрелений в ході конфлікту на свинофермі в Майамі, повідомляє Boxing Scene.

Йендріс Родрігес Вальдес (зліва) Boxing Scene

За інформацією видання, 30-річний боксер отримав смертельне поранення в ході словесної перепалки на фермі, де він працював, забиваючи і продаючи свиней в новорічний сезон.

"Цієї суботи він провів один з кращих боїв у своїй професійній кар'єрі. Йендріс Родрігес Вальдес, якого ми прозвали "Ель Велос", спочивай з миром", - сказав керівник спорткомплексу, де тренувався боксер, Осмірі Фернандес.

Останній бій кубинець провів в суботу в Майамі з дебютантом Дрю Дуеллі, поєдинок завершився внічию. Всього на його рахунку дві перемоги, одна нічия і сім поразок.

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