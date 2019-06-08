Боксера, якого нокаутовав Гвоздик, вперше після коми зняли на відео

Канадогаітянскій екс-чемпіон WBC в напівважкій вазі Адоніс Стівенсон, який отримав травму головного мозку в бою проти Олександра Гвоздика (29-2-1, 24 KO), вперше з'явився перед камерами.
"Я повернувся. Адоніс повернувся! Мені все краще, я продовжую курс реабілітації. Ти заново вчишся ходити, їсти, робити різні справи. Я навчився швидко. Все в порядку, я в формі. Кльово повернутися. Крок за кроком", - цитує Адоніса Vringe.com.
Відзначимо, що у 42-річного Стівенсона зараз якісь проблеми з майном / накопиченими фінансами, в які залучені його подруга, мати і інші люди.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Українець Олександр Гвоздик нокаутував Адоніса Стівенсона в 11-му раунді і став чемпіоном світу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) в напівважкій вазі.
Відразу після завершення бою канадець був доставлений в госпіталь і введений в стан штучної коми через крововиливи в мозок.
Абсолютний чемпіон світу Олександр Усик назвав медицину головною причиною такого розвитку подій.
У свою чергу сам Олександр Гвоздик зізнався, що був шокований новиною про термінову госпіталізацію суперника.
24 грудня стало відомо, що Адоніс Стівенсон вийшов з коми, а вже 3 січня канадський боксер вперше заговорив з лікарями і рідними.
На думку українського боксера, рефері поєдинку не винен в тому, що трапилося з канадським боксером.
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