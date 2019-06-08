Боксера, якого нокаутовав Гвоздик, вперше після коми зняли на відео

Канадогаітянскій екс-чемпіон WBC в напівважкій вазі Адоніс Стівенсон, який отримав травму головного мозку в бою проти Олександра Гвоздика (29-2-1, 24 KO), вперше з'явився перед камерами.

"Я повернувся. Адоніс повернувся! Мені все краще, я продовжую курс реабілітації. Ти заново вчишся ходити, їсти, робити різні справи. Я навчився швидко. Все в порядку, я в формі. Кльово повернутися. Крок за кроком", - цитує Адоніса Vringe.com.

Відзначимо, що у 42-річного Стівенсона зараз якісь проблеми з майном / накопиченими фінансами, в які залучені його подруга, мати і інші люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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