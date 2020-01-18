Відомий мексиканський боксер Адріан Естрелья (29-4-0, 24 KO) зазнав жорстокої поразки від узбецького боксера Шохжахона Ергашева (17-0-0, 15 KO).

Поєдинок в легкій вазі (до 61,2 кг) на арені WinnaVegas Casino & Resort, США, завершився в першому ж раунді.

Вже зі стартових секунд Ергашев заволодів центром рингу, пресингуючи опонента. На 2-й хвилині Шох відволік суперника правим прямим, після чого завдав нищівного удару по печінці мексиканця.

Від болю 29-річний Естрелья довго не міг встати, здригаючись в конвульсіях і нестямно кричачи.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в інтернеті набирає популярність відео боксерської тренування в одному зі спортзалів.

На відео один з учасників спарингу пропускає потужний удар в печінку, після якого з криками опускається на канвас рингу.

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